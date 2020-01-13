الولايات المتحدة – أبلغت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية، رغبتها في استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، المتوفقة منذ أكتوبر الماضي، في ستوكهولم، وفقا لموقع “أكسيوس” الإخباري.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المفاوضات.

وأوضح أوبراين أن عدم تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تهديده بإرسال “هدية في عيد الميلاد” يعد علامة إيجابية. وكان بعض المحللين قد قالوا إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إن الهدية “ربما تكون مزهرية لطيفة”.

وأضاف أوبراين في تصريح لموقع “أكسيوس” الإخباري: “تواصلنا مع الكوريين الشماليين من خلال قنوات مختلفة، وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر”.

وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، يوم السبت، أن بيونغ يانغ تلقت تهنئة من ترامب لكيم بمناسبة عيد ميلاده، ولكنها قالت إن علاقاتهما الشخصية لا تكفي من أجل استئناف المفاوضات.

واعتمد ترامب على تقاربه الشخصي مع زعيم كوريا الشمالية كيم من أجل الحث على نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية في مفاوضات جرت عامي 2018 و2019 ولكن تلك الجهود أخفقت إلى حد كبير على المستوى العملي وأثارت مخاوف جديدة بشأن قدرات بيونغ يانغ النووية.

وقال كيم في الآونة الأخيرة إنه لم تعد هناك أسباب لالتزام بلاده بوقف أعلنته من جانبها لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية، وإن بلاده قد تطرح “سلاح استراتيجي جديد” في المستقبل القريب.

المصدر: وكالات