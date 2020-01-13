ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار هو بشرى خير إذا تحقق ، زاعماً بأنهم وقفوا ضد ما وصفه بـ”الاعتداء” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) للمحافظة على الدولة المدنية ورفض ما وصفه بـ” حكم الفرد وعسكرة الدولة “.

الجازوري أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن وقف إطلاق النار سيكون ناجحا إذا التُزم به وعاد من وصفهم بـ” القوات المعتدية” إلى مواقعها السابقة، مشيرا إلى أنه مع أي وقف للحرب احتراما لليبيين وما عانوه.

وبيّن الجازوي أن اختراق وقف إطلاق النار يحدث في أي هدنة تقام بين أي طرفين ولكن حجم الخرق هو ما يحدد إن كانت ستلغى أو تتدارك وأفراد حكومة الوفاق يتوقعون حدوث خرق للهدنة ولذا لم يتركوا سلاحهم وتمركزاتهم.