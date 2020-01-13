انجلترا – دان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران، أثناء مكالمة هاتفية بينهما، امس الأحد.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني: “فيما يتعلق بإيران، ناقشا (جونسون وميركل) الخسارة المأساوية للأرواح في طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية. ودانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران وقالا إنه انتهاك للقانون الدولي”.

وأضاف: “ناقش الزعيمان أيضا مصالحنا المشتركة لضمان ألا تحصل إيران مطلقا على سلاح نووي وأكدا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني”.

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني، روب ماكير، مساء السبت لعدة ساعات لمشاركته في “تحركات مشبوهة” أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737-800” قرب طهران، فجر 8 يناير، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

من جهتها، استدعت الخارجية الإيرانية في وقت سابق من اليوم السفير البريطاني لديها، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد، أمس السبت، مبررة استدعاءه “بسلوكه المخالف للأعراف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة طهران”.

المصدر: وكالات