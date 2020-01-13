اليابان – حتى الآن لم نحصل على كافة التفاصيل التقنية التي تتعلّق بجهاز الجيل الجديد من سوني للتسلية التفاعلية Playstation 5، سوى تأكيدات بأنّ الجهاز سيدعم تقنية الذاكرة الفلاشية SSD فائقة السرعة للتخزين.

و سيدعم تقنية تتبع الأشعة Ray-Tracing كما أنه سيكون مبنيًا على تكنولوجيا المعالجة و البطاقة الرسومية من شركة AMD بدقة تصنيع 7 نانومتر من TSMC التايوانية، كما تولي سوني اهتمامًا خاصًا للقدرات الصوتيّة الخاصة بالجهاز.

Jim Ryan رئيس سوني للتسلية التفاعلية أكّد في لقاءٍ مع Business Insider Japan بأنّ سوني لم تكشف عن كل أوراقها حتى الآن، و ذكر جيم راين بأن قوة المعالجة و الرسوم تتحسن في كل جيل، إلا أن هناك أمورًا أخرى خاصة مثل الأصوات ثلاثية الأبعاد و التحسينات التي طرأت على أداة التحكم، كم أنا سوني لم تعلن عن أكبر المزايا التي تُميّز جهازها عن الأجيال السابقة حتى الآن.

وكالات