رابع أغنى رجل في العالم يقترب من شراء ميلان الإيطالي

رابع أغنى رجل في العالم يقترب من شراء ميلان الإيطالي

إيطاليا – نشر الصحفي الإيطالي الشهير، لوكا سيرافيني، تغريدة عبر “تويتر”، أكد فيها اقتراب صندوق “إليوت” الأمريكي مالك ميلان من بيع أسهم النادي لمجموعة “LVMH” الإيطالية الشهيرة (لويس فيتون).

وجاء في تغريدة سيرافيني: “إليوت – لويس فيتون يتفقان حول صفقة ميلان، وتم الاتفاق على مشروع الملعب الجديد”، ما يعني حسب سيرافيني نية المستثمرين الجدد بناء ملعب خاص بالنادي الإيطالي العريق.

وتعتبر لويس فيتون واحدة من أشهر العلامات التجارية الفرنسية المتخصصة بالأزياء والملابس، ويعود تأسيسها إلى عام 1854.

وتعود ملكية مجموعة لويس فيتون إلى المستثمر الفرنسي بيرنارد أرنولت. وحسب موقع “فوربس” الشهير، فإن عائلة أرنولت تمتلك 70 علامة تجارية حول العالم، وتقدر ثروتها بـ 112.7 مليار دولار، ويعتبر رابع أغنى رجل في العالم لعام 2019.

المصدر: وكالات