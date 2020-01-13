إسبانيا – أكد برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الاثنين، أن ريال مدريد سيخسر جهود مدافعه سيرخيو راموس خلال الفترة المقبلة.

وسيغيب راموس عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يوما، بسبب إصابة في الكاحل.

وشارك راموس في لقاء أتلتيكو، أمس الأحد، بنهائي السوبر الإسباني، كما سدد ركلة الجزاء الحاسمة للقب، ليفوزالملكي بركلات الترجيح 4-1.

وصرح راموس بعد المواجهة التي احتضنتها السعودية: “تسديد ركلة الجزاء على طريقة بانينكا؟ نعم فكرت، لكن كاحلي لم يكن مستعدا بسبب الركض كثيرا”.

وأضاف: “شعرت بألم في الكاحل، وكنت خائفا للغاية، ومع مرور الوقت أصبح الجو أكثر برودة وازداد الألم، لكن في النهاية هناك الكثير من الأمور تنسيك الأوجاع، والآن أنا مرهق للغاية، وآمل ألا يستمر ذلك لفترة طويلة”.

المصدر: وكالات