أبوظبي – استمرت البورصات الخليجية في صعودها للجلسة الثانية على التوالي، مع نهاية تداولات الإثنين، مدعومة باستمرار حالة التفاؤل مع هدوء التوترات الجيوسياسية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم هبوط أسعار النفط العالمية.

وبحلول الساعة (11:47 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.17 بالمئة أو 11 سنتاً إلى 64.87 دولاراً للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.14 بالمئة أو 8 سنتات، إلى 58.96 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الأول بنسبة 1.92 بالمئة إلى 6929 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنسبة 1.34 بالمئة إلى 4845 نقطة، وصعد المؤشر العام بنحو 1.77 بالمئة ليقفل عند 6230 نقطة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.84 بالمئة إلى 8441 نقطة، مع صعود أسهم قيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات، في وقت انخفض “أرامكو” بنحو 0.14 بالمئة.

وفي الإمارات، صعدت بورصة دبي بنسبة 0.84 بالمئة إلى 2775 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “الإمارات دبي الوطني” و”دبي الإسلامي” بنحو 1.93 بالمئة و1.09 بالمئة على التوالي.

وصعدت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.59 بالمئة إلى 5113 نقطة، بفضل أسهم كبرى مثل “دانة غاز” بنسبة 2.2 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 1.27 بالمئة و”الدار العقارية” بنسبة 0.93 بالمئة.

ونمت بورصة قطر بنسبة 0.56 بالمئة إلى 10567 نقطة، مع ارتفاع أسهم “بنك الدوحة” بنسبة 2.76 بالمئة و”المستثمرين” بنسبة 1.72 بالمئة و”قطر الوطني” بنسبة 1.4 بالمئة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1825 نقطة، على إثر مكاسب “التجمعات الاستثمارية” بنسبة 1.2 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.94 بالمئة و”البنك الإسلامي الأردني” بنحو 0.35 بالمئة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1601 نقطة، مع صعود أسهم “جي أف اتش” بنسبة 0.91 بالمئة و”الومنيوم البحرين” بنسبة 0.72 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر وحيدة مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.75 بالمئة إلى 13698 نقطة وسط عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية.

وكانت سوق مسقط للأوراق المالية، في عطلة اليوم وأمس وغدا، حدادا على رحيل السلطان قابوس بن سعيد على ان يعاود الدوام الأربعاء الموافق 15 يناير/ كانون ثاني 2020.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.92 بالمئة إلى 6929 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 8441 نقطة.

دبي: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 2775 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 5113 نقطة.

قطر: بنسبة 0.56 بالمئة إلى 10567 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1825 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1601 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.75 بالمئة إلى 13698 نقطة.