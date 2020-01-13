ليبيا – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي عن أنه مندهش جدًا سلبًا من الوضع في ليبيا والذي يشهد غياباً واضحاً من جانب أوروبا يرافقه عدم التزام أمريكي.

رينزي وفي مقابلة مع صحيفة “إل بايس” الإسبانية اليوم الاثنين وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أكد على تجدد الدور الريادي لصالح روسيا وتركيا في ليبيا، مبينا أن تركيا تهتم بمنطقة المتوسط ​​أكثر من أوروبا كما أن إيطاليا لا تتحرك بشكل جيد في بهذا الصدد والتي ينبغي أن تكون رائدة في ليبيا وفي منطقة المتوسط ​​على وجه الخصوص.

ورأى رينزي أن على الحكومة الإيطالية تغيير نهجها والاستيقاظ لكن يجب على أوروبا بأسرها أن تختار طبيعة العلاقة التي تربطها بأفريقيا والشرق.

وخلص “عضو مجلس الشيوخ مدى الحياة” الى القول :”لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لإعلاء صوتنا وقول كفى إزاء دور تركيا إنه ليس جدلاً بل مجرد نصيحة”.