ليبيا – أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أن آلاف من المقاتلين الأجانب قد غادروا إدلب وانتهى بهم المطاف في ليبيا

الملك عبدالله وفي مقابلة مع قناة “فرنس 24” أمس الأحد وفقاً لما نشره موقع “خبرني “الأردني علق على إرسال تركيا لقوات لليبيا، قائلاً :” هذا سيخلق المزيد من الارتباك على ما أعتقد لقد كان هناك قرار روسي مهم اليوم، ونرجو أن يسهم ذلك في تهدئة الأمور”.

وأضاف العاهل الأردني:” وهذا أمر علينا جميعا في المنطقة وعلى أصدقائنا في أوروبا مواجهته في عام 2020 لأننا لا نريد دولة فاشلة في ليبيا ومواجهات مفتوحة أخرى للتحالف ضد المنظمات الإرهابية المتطرفة”.