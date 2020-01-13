انجلترا – وجه جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير رسالة محرجة لثنائي ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح، متباهيًا بالشاب الواعد الذي دفع به في مواجهة الريدز أمس.

وقال مورينيو في تصريحات للصحفيين عقب خسارة فريقه أمام ليفربول (0-1) في البريميرليج “لقد أدى جافيت تانجانجا مباراة رائعة، ومن حقه أن يفرح، ليس بسبب الخسارة بالطبع بل لمشاركته في أول مباراة”.

وأضاف المدرب البرتغالي “ربما لم يكن تانجانجا أكبر لاعب، لكنه نفذ المهام الدفاعية بإجادة تامة سواء ضد ماني أو صلاح”.

وأشار “لا أريد أن أنسب الفضل لنفسي، لقد عملت معه لشهرين فقط، لذا فإن مستواه يعود لمدربيه في الأكاديمية وكل من عمل معه لسنوات، إنها لحظة سعيدة بالنسبة لهم، كما أنها رسالة قوية لناشئي توتنهام، بأن من لديه إمكانيات جيدة سيحصل على الفرصة”.

وواصل مورينيو “أعتقد أن صلاح وماني يعرفان الآن جيدًا من هو تانجانجا، بينما قبل المباراة عندما وجدا اسمه تساءلا فيما بينهم (أين يلعب هذا الشاب؟)”.

وأتم تصريحاته “لقد أدى المدافع الشاب بإجادة تامة، لذا بدلًا من الحديث أو البكاء على غياب هاري كين وموسى سيسوكو وهوجو لوريس أو بين دافيز، دعونا نبتسم لأن لدينا موهبة جديدة (تانجانجا)”.

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