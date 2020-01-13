نيمار يتذكر موقفًا قديمًا لبرشلونة

نيمار يتذكر موقفًا قديمًا لبرشلونة

فرنسا – كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن طموحاته على المستوى الدولي خلال الصيف المقبل.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 أم كوبا أمريكا بالصيف المقبل؟.. ماذا تعتقد أنني سأقول؟.. البطولتان؟ بالطبع”.

وأضاف “أحب المشاركة في البطولتين معًا، ولكنني أعلم أن هذا الأمر سيكون صعبًا للغاية”.

وتابع نيمار “في عام 2016 كنت أرغب بالفعل في المشاركة بكل البطولات لكن برشلونة رفض، ولذلك يتعين عليّ مناقشة الأمر مع النادي الفرنسي أولًا، لكني أود مساعدة المنتخبات الوطنية”.

يذكر أن نيمار عندما كان لاعبًا في برشلونة، شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والتي فازت بها البرازيل عقب التغلب على ألمانيا بركلات الترجيح.

المصـدر : كـووورة