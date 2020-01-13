مصر – يعود الممثل السوري، معتصم النهار، إلى التمثيل في مصر، بعد غياب 10 سنوات، في أحدث مسلسلات الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، “أسود فاتح”.

وسبق أن قدم “النهار” دورا صغيرا، في المسلسل التلفزيوني المصري، “السائرون نياما” للمخرج محمد فاضل، عام 2010، ليكون مسلسل “أسود فاتح” مع هيفاء وهبي هو التجربة الحقيقية الأولى له في مصر.

وجاءت مشاركة معتصم النهار في مسلسل “السائرون نياما” بالمصادفة، عندما التقاه المخرج محمد فاضل في استوديو مقابل في سوريا، أثناء تصوير النهار ملسلسل تلفزيوني هناك، فعرض عليه دورا ليس كبيرا في أحداث مسلسله.

وأوضح معتصم النهار، أنه منذ أن عمل في مسلسل “السائرون نياما”، لم تعرض عليه أي تجربة مناسبة، لذا قرر الانتظار حتى يعرض عليه عمل فني قوي، بحسب قناة “العربية”.

وكان من المفترض أن يشارك معتصم النهار، هيفاء وهبي، بطولة أحدث أفلامها السينمائية “أشباح أوروبا”، ولكنه انسحب قبل بدء التصوير مباشرة، بسبب انشغاله بتصوير بعض الأعمال الفنية، أبرزها الجزء الثاني من مسلسل “ما فيي”، بحسب موقع “لبنان 24”.

ويتواجد فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” حاليا في لبنان، من أجل التحضير لبدء التصوير، من خلال اختيار الديكور وعمل بروفات مبدئية، قبل انطلاق التصوير الأربعاء المقبل.

ومسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.