ليبيا – قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين إن الأزمة في ليبيا جعلتها على حافة الانهيار،مؤكدًا أن الأردن يعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة هناك.

الصفدي أوضح خلال مؤتمر مع نظيره الألماني هايكو ماس بثه التلفزيون الرسمي الأردني وفقاً لصحيفة “الأهرام”المصرية: “ملتزمون بالعمل مع شركائنا من أجل إحلال السلام الدائم في المنطقة كما أن الأزمة في ليبيا تقف على حافة الانهيار ونعمل مع شركائنا للتوصل للحل الأمثل”. وأضاف وزير الخارجية الأردني : “ندعو لخفض التصعيد وحل الأزمات بالحوار، لأن المنطقة لا تتحمل الحرب”.