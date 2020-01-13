الإمارات العربية – وقعت الإمارات وإندونيسيا، أمس الأحد، 11 اتفاقية في مجال الأعمال تبلغ قيمتها مجتمعة 314.9 تريليون روبية (23 مليار دولار) تشمل الاستثمار في الطاقة وقطاعات أخرى.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على حسابه على “تويتر” اليوم الاثنين، والذي كان قد شهد توقيع الاتفاقيات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد خلال زيارة رسمية لأبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وقعت اتفاقيات مع شركتي “بيرتامينا” “وشاندرا آسري” الإندونيسيتين في قطاعي البتروكيميائيات والغاز.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل توريد “أدنوك” 528 ألف طن متري من غاز البترول المسال لـ”بيرتامينا” بحلول نهاية 2020.

وفيما يلي لائحة بأبرز الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين:

– مذكرة تفاهم لتقييم فرصة إنشاء مشروع لتحويل النفط الخام إلى بتروكيمائيات في إندونيسيا بين “أدنوك” و”بيرتامينا”.

– اتفاقية بيع الغاز البترولي المسال بين “أدنوك” و”بيرتامينا”.

– مذكرة تفاهم لتوريد النافثا الخام بين “أدنوك” و”شاندرا آسري”.

– اتفاقية المشروع المشترك الرسمي بين موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون بشأن إنشاء محطة حاويات ماسبيون الدولية بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة سنويا في جاوة الشرقية في إندونيسيا.

– مذكرة التفاهم بين الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة “اساهان للألومنيوم الإندونيسية”.

– اتفاقية تهدف إلى تقييم المزيد من فرص التعاون في قطاع التكرير في إندونيسيا بين شركة مبادلة للاستثمار و”بيرتامينا”.

– مذكرة تفاهم لتطوير مجمع لوجستي وميناء جاف ومستودع للحاويات الداخلية في سوبانج، جاوة الغربية، إندونيسيا.

– مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات ونظيرتها وزارة الصحة الإندونيسية بشأن التعاون في المجالات الصحية.

– مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ووزارة التربية والثقافة في إندونيسيا.

– مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ووزارة الزراعة الإندونيسية للتعاون في المجالات الزراعية والتنوع الغذائي.

– مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات ونظيرتها وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا.

المصدر: “وام”