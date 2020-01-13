القاهرة – تشارك 38 دولة عربية وأجنبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، التي تقام خلال الفترة من 22 يناير/كانون الثاني الجاري و4 فبراير/شباط المقبل.

وأعلنت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، في مؤتمر الهيئة المصرية العامة للكتاب (حكومية)، اليوم، اختيار السنغال ضيف شرف المعرض.

بدوره قال هيثم الحاج، رئيسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن 900 دار نشر وجهة ستشارك في المعرض، بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضي.

وذكرت الصفحة الرسمية للمعرض عبر “فيسبوك”، اليوم، أن عدد الدول المشاركة بالمعرض 38 دولة بزيادة 3 دول عن الدورة الماضية.

وبلغ عدد زوار المعرض في دورة الماضية 4 ملايين زائر، وفق ما جاء بالمؤتمر الصحفي.

و”معرض القاهرة الدولي للكتاب” ينظم سنويا منذ عام 1969، ويعد أضخم حدث ثقافي في مصر، وأحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

الأناضول