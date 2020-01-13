إسرائيل – سيكون الرؤساء الفرنسي والروسي والألماني، من بين 42 رئيسا ورئيس وزراء وملك وأمير، يصلون إلى إسرائيل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، للمشاركة في المنتدى الخامس للهولوكوست.

وطبقا لقائمة الزعماء الذين أكدوا مشاركتهم في المنتدى، والتي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والألماني فرانك شتاينماير، وملك هولندا فيليم ألكسندر، وولي عهد النرويج هاكون، وولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز الأمير تشارلز.

كما تضم القائمة رؤساء ألبانيا، رومانيا، بلغاريا، كرواتيا ، فنلندا، جورجيا، هنغاريا، إيطاليا، ليتوانيا، الجبل الأسود، شمالي ماكدونيا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا ، أوكرانيا وسلوفينيا.

وتضم رؤساء حكومات جمهورية التشيك، الدنمارك والسويد، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

ولم يتضح بعد على أي مستوى، ستتمثل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحفل.

وجاء في تصريح مكتوب وصل وكالة الأناضول إن المنتدى الخامس للهولوكست سينعقد تحت عنوان “تذكر المحرقة، محاربة معاداة السامية”، وينظمه المنتدى العالمي للهولوكست، بالتعاون مع متحف “ياد فاشيم” الذي يخلد ذكري الهولوكست.

وسيتحدث في المنتدى، الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الفرنسي ماكرون وأمير ويلز الأمير تشارلز، والرئيس الروسي بوتين، والرئيس الألماني شتانماير، ومسؤول كبير من الولايات المتحدة الأمريكية لم يتحدد اسمه.

وسيستمر الاحتفال الذي سيجري في القدس الغربية، يوما واحدا.

المصدر : وكالة الأناضول