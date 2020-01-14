تونس – كشف نادي الترجي التونسي نيته التحرك قانونا تجاه لاعبه أنيس البدري، بعد أن غادر البلاد دون إذن من إدارة ناديه، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وغاب البدري عن تدريبات الفريق الذي يتأهب للقاء القمة أمام النجم الساحلي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري التونسي.

ونشبت الأزمة بين النادي التونسي ونجمه البدري، بسبب المقابل المادي، بعد أنباء الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي الترجي قد أعلن موافقته على سفر اللاعب البالغ 29 عاما إلى جدة لإجراء الكشف الطبي في نادي الاتحاد تمهيدا لانتقاله في عقد يمتد موسمين ونصف الموسم.

وذكر الترجي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “يعلم الترجي الرياضي التونسي أن إدارة النادي تلقت عرضين من فريق سعودي بخصوص اللاعب أنيس البدري، الأول بـ200 ألف دولار والثاني بـ500 ألف دولار، وهو مبلغ لا يتناسب مع قيمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي، هذا بالإضافة إلى ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسية للحصول على مستحقاتها من التفريط في لاعبيها، مما يفسر الرفض الذي رافق هذا الملف”.

وأكمل البيان: “يعتبر الترجي سفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إذن الهيئة الإدارية وموافقتها خرقا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين، وستتخذ بالتالي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، حيث يستمر عقد البدري مع الترجي حتى يونيو 2020، ويصبح اللاعب بعدها مؤهلا للانتقال لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر”.

وذكرت تقارير صحفية أن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي، استبعد لاعب الوسط من قائمة الفريق التي واجهت فريق فيتا كلوب، السبت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، نتيجة تمرد اللاعب ورفضه مواصلة المشوار مع الفريق، وطلبه صراحة الرحيل.

المصدر: وكالات