ليبيا – أعلنت ألمانيا اليوم الثلاثاء الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا المقرر عقده في الـ19 من شهر يناير الجاري

الحكومة الألمانية قالت في بياناً لها نقلته وكالة “سبوتنبك” الروسية إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة :”قررت المستشارة أنجيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول”