ليبيا – أفادت مصادر دبلوماسية أمس الإثنين أنّ مباحثات تجري في الأمم المتّحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار المرتقب في ليبيا تكون على غرار تلك الموجودة في اليمن حالياً. وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس أكّد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على الحاجة إلى مراقبة محايدة إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.

وقال دوجاريك إنّه من أجل احترام وقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن تكون هناك آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة إلى تدابير لبناء الثقة.

ولفت المتحدّث الأممي إلى أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضمّ حوالي 230 شخصاً بقيادة غسان سلامة تقوم حالياً بتسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار المبلّغ عنها والتحقّق منها.