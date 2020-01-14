ليبيا – رأى رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أن أوروبا لم يعد لها أي ثقل في ليبيا بينما تم إقصاء إيطاليا

البرلماني الأوروبي وفي تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء نقلتها وكالة “آكي”الإيطالية قال:” إننا ننتظر قمة الأحد في برلين لنفهم ما إذا كان خليفة حفتر يريد رفع مبلغ الرهان فقط”.

وتابع تاياني وهو نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض أن:”أوروبا منقسمة للأسف وليس لها أي حساب إزاء المبادرة الألمانية أُبعدت إيطاليا عن المشهد تمامًابينما يقتصر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي ديو مايو على السفر فقط فلم تجد إيطاليا اتفاقاً مع فرنسا بشأن ليبيا لتسمح لتركيا وروسيا بأن تصبحان قوات مهيمنة في شمال إفريقيا”.

وأشار المسؤول الأوروبي الى أن على إيطاليا أن تحقق الاستقلال في مجال الطاقة وهناك احتمال لمد خط أنابيب للغاز من إسرائيل عبر قبرص واليونان،وهذه قضية رئيسية،مبينا أن الخطأ منذ البداية كان قتل القذافي عام 2011 الذي افقد ليبيا الإستقرار.

واختتم رئيس لجنة الشؤون الدستورية بالقول:” سيكون دور قبائل جنوب ليبيا مهمًا، حيث تمثل المحاور الثالث ويمكنها لعب دور كبير لتحقيق لتهدئة المنطقة”.