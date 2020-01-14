ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي التكبالي اتفاقية الهدنة في موسكو بأنها اتفاق للحصول على مكاسب آنية.

التكبالي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس الاثنين قال إن كل مراقب وكل منصف يرى أن الجيش هو المنتصر وأنه أوقف دخوله إلى طرابلس في آخر ساعة في الوقت الذي تخشى فيه الميليشيات أن يعيد الجيش الكرة مرة أخرى والآن يشكل هذا الذي يسمونه وقف إطلاق النار فرصة للميليشيات لجلب السلاح والخبراء الأتراك.

وشدد التكبالي على أن الاتفاق قد يكون في صالح ليبيا كونه ترك الجيش على تخوم طرابلس وباستطاعته استئناف العمليات في أي وقت ولصالحنا أيضا إذا فككت جميع الميليشيات وغادر الأتراك والدواعش ليبيا،على حد تعبيره.

عضو مجلس النواب أكد أن لا مجلس النواب ولا القيادة سيوافقون على أي شيء يكبل الجيش.