ليبيا – صرحت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني بأنه ليس من المتوقع سحب الجنود الإيطاليين من مدينة مصراتة، مضيفة: “هم ببساطة هناك لحماية المستشفى”.

سيريني وفي تصريحات إذاعية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء قالت:” إذا إزدادت المخاطر، فإن وزارة الدفاع ستقيم أولاً لكنني أستطيع أن أؤكد، لأنني استمعت هذا الصباح أيضًا لوزير الدفاع الإيطالي أنه لا يوجد انسحاب في الوقت الحالي لجنودنا من مصراتة”.

وأضافت سيريني أنه في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا وإذا تم تعليقه فإن إيطاليا تعتقد أنه يتعين على أوروبا أن تضع بعض التدابير الملموسة لضمان استمرار التهدئة ومرافقة العملية السياسية.