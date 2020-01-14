ليبيا – اتهمت تركيا مصر وفرنسا وجهات أخرى لم تسمها بإذكاء العنف في ليبيا زاعمةً أنها تزود القوات المسلحة بـ”جميع أنواع الأسلحة والمرتزقة من السودان وتشاد” على حد زعمها.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركي إبراهيم قالن قال في حديث مع شبكة “CNN” وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا تحاول إلقاء اللوم على تركيا بسبب الأزمة في ليبيا، مضيفا: “في الواقع جهودنا ودعمنا لحكومة الوفاق الوطني هي التي حققت التوازن في الموقف والنتيجة هي وقف إطلاق النار” حسب زعمه.

ودافع قالن عن مشاركة تركيا في مفاوضات السلام الحالية، قائلا :”إن أنقرة جعلت شروط وقف إطلاق النار ممكنة وأكد أن بلاده تدعم عملية الأمم المتحدة وأن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قام بعمل جيد”.

وادعى المتحدث باسم الرئاسة التركية أن الجيش خرق الاتفاقات مرة تلو الأخرى،محملاً إياه مسؤولية العنف في البلاد.

قالن خلص إلى القول:” كل شيء هش في ليبيا، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجتمعوا لإنهاء العنف في البلاد ودعونا نعترف أننا لا نتعامل مع وضع مثالي”.

يشار إلى أن التصريحات التركية تأتي دون ذكر دعمها لمسلحي الوفاق بالطائرات المسيرة والمدرعات والأسلحة والذخائر.