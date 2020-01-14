ليبيا – استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويدجي دي مايو.

الرئيس التونسي تطرّق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية إلى المسألة الليبية، مجدداً موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل سريع للأزمة من خلال حوار ليبي ليبي شامل وفي إطار احترام الشرعية الدولية.

وثمّن في هذا الإطار وقف إطلاق النار الذي تم إقراره، مشدداً على التزام تونس بمواصلة لعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقق الاستقرار في ليبيا.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم الاستقرار في المنطقة ولا مصالح الدول الصديقة وهو ما يستدعي مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد حل نهائي للأزمة الراهنة.

من جانبه شدد وزير الخارجية الإيطالي على مكانة تونس على الصعيد الدولي وعلى دورها المحوري في حل الأزمة الليبية، مثمناً موقف تونس ومبادرة سعيد في جمع ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي في تونس. وبيّن أنه لا يمكن دعم الاستقرار في ليبيا دون تشريك دول الجوار ومن بينها تونس، مشيراً إلى ضرورة تشريك تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا وفي كل المساعي والمشاورات الرامية إلى حلّ هذه الأزمة.