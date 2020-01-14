ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر غير مستعدين لبيع دم الشهداء.

السعيدي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الاثنين أضاف أن القوات المسلحة ذهبت إلى طرابلس لا بهدف الحرب وإنما نتيجة الظروف التي مرت بها ليبيا منذ تسع سنوات، مشيرا إلى أن اختطافها من قبل جماعة الإخوان المسلمين والاستنجاد مؤخرا بالاستعمار التركي أجبرا القوات المسلحة على التحرك حفاظا على ليبيا وأمنها وثرواتها.

وقال السعيدي إن ذهاب المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر إلى روسيا كان بهدف إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث في ليبيا إلى المجتمع الدولي.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن القوات المسلحة هدفها الوحيد هو حماية المواطن والمال العام ومحاربة الميليشيات والإرهاب