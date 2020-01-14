ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بحسب مكتبه الإعلامي بأن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها ويصون مواردها.

ومن جهته،أكد السيسي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها المتنوعة خلال المرحلة المقبلة فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي إستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.