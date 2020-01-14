ليبيا – جدد عضو مجلس النواب الهادي الصغير ترحيبه بما أعلنته القيادة العامة من وقف لإطلاق النار ومنح هدنة محدودة بناء على المبادرة الروسية في ظل إعلان تركيا تحيزها التام ودخول قواتها إلى ليبيا بينما تعاطت روسيا مع القيادة العامة على أنه جيش منظم لكن الطرف الثاني مليشيات غير منظمة ليست لديها القدرة على بسط القرار على كل التشكيلات المسلحة.

الصغير قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “نبض الوطن” الذي يذاع على فناة “ليبيا روحها الوطن” الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن هناك تدفق للعناصر السورية التي كانت تقاتل في سوريا حيث بدأت بالتوافد عن طريق المنافذ البحرية و البرية و الجوية لليبيا.

وأشار إلى أن هذه الهدنة ستمكن الجيش من المراقبة عن كثب للتحركات وعدم السماح بوصول هذه الإمدادات، منوهاً إلى أن الطرف الآخر قام بخرق الهدنة عشرات المرات منذ بداية الإعلان عنها لأنه غير مسيطر على هذه التشكيلات المسلحة إطلاقاً.

وتابع مضيفاً:هذه خطة ممنهجة بدليل وصول السراج و البعثة الأممية لتونس و اللقاء معها و الجانب التركي وقع معه إتفاقية و جلب المرتزقة و غيرهم، ذهب للبعثة ليجلب القبعات الزرقاء لليبيا و هذا مشروعهم ليس لديهم أي مشروع آخر فلا يوجد لهم نية لوقف إطلاق النار بل يتجهون لإدخال القبعات الزرقاء لليبيا، الاختراق من قبلهم واضح و القيادة العامة لديها دليل أنها امسكت طائرة مسيرة وأظهرتها للعيان فمن الواضح عجزهم عن السيطرة على المليشيات التي جمعها رغبتها فقط بطرد الجيش”.

أما عن الشروط التي وضعها الرئاسي للإستمرار في وقف إطلاق النار ومن بينها عودة القوات المسلحة لأماكنها السابقة علق قائلاً”ليحلم كما يريد، طرابلس لكل الليبيين كيف يسمح لأبناء ليبيا الدخول لطرابلس ولا يسمح لغيرهم ؟ لن يخرج من العاصمة إلا المليشيات المسلحة فقط ومرحباً بالمدنيين و السلطة المدنية”.

ورد على إمكانية إنخراط مجلس النواب بالفعل ضمن أي مباحثات تحت إشراف خارجي لحل الأزمة الليبية لافتاً إلى أن رئيس مجلس النواب قام بالفترة الأخيرة بجولات مكوكية لبعض الدول آخرها مصر وحديثه في البرلمان المصري عن الأبعاد التركية والدولة العثمانية في المغرب العربي وبأن المقصود ليس ليبيا بل المغرب العربي بالكامل كما سيتوجه لروسيا للإطلاع على المبادرة و حيثياتها ومن ثم الدخول في حيثيات العملية السياسية أو عدم الدخول فيها إلا إذا كان هناك ضمانات بأنها ستفضي عن إقالة المجلس الرئاسي و بأسرع وقت ممكن.

وأكد على أن مجلس النواب لم يعارض إطلاقاً أي مبادرة إنطلقت لإحلال السلم و الأمان في ليبيا والبرلمان سيتجه للعمل السياسي وجعل العمل العسكري و الميداني للقيادة العامة للجيش، منوهاً إلى أن المشهد يتطلب الحوار بعد إخراج المليشيات من طرابلس.

الصغير بيّن أن تحركات مجلس النواب للمغرب والجزائر وتونس هدفها إيجاد توافق عربي على مضمون الخطاب الذي سيلقيه رئيس مجلس النواب بتارخ 15 يناير وما هي متطلبات الدولة الليبية ومجلس النواب للمرحلة المقبلة.