ليبيا – رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاءمقتل 3 عناصر من المرتزقة ضمن فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي للحكومة التركية في المعارك الدائرة في ليبيا.

المرصد السوري وفي خبر نشره عبر موقعه الرسمي أفاد :” ينتمي المقاتلون إلى فصيل الحمزات فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين. وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتل من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.

وبحسب معلومات حصل عليها المرصد السوري فإن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة طرابلس.

وعلى صعيد متصل، أشار المرصد إلى أن دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة خرجت إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا.

ورصد المرصد السوري في الـ10 من شهر يناير الجاري توافد جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل الجيش الوطني عبر صناديق خشبية حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بعد مقتل 4 عناصر من فرقة المعتصم و3 عناصر من السلطان مراد.

وعلم المرصد السوري أن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.

كما نوّه إلى أنه علم بأن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبحسب المرصد تلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل لـ2000 دولار أمريكي كما علم في 8 يناير الجاري أن نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا توجهوا إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من جانب تركيا وأكدت مصادر موثوقة أن المقاتلين من فصيل فيلق الشام وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص،كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من فيلق الشام بعد عدة أيام إلى ليبيا.

وفي إطار رصد ومتابعة المرصد السوري عملية نقل المقاتلين التي تجريها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية،فقد رصد المرصد ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند،وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.