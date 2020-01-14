عُمان – قدم الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، امس الاثنين، واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس، إلى السلطان هيثم بن طارق، في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط.

وأعرب الملك السعودي عن خالص عزائه للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، “سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان”.

بدوره، أعرب سلطان عمان، هيثم بن طارق بن تيمور، عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان، “على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته”.

وعقب ذلك، غادر الملك سلمان قصر العلم بالعاصمة مسقط، عائدا إلى السعودية.

وكان الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما، وحل محله السلطان هيثم بن طارق.

المصدر: واس