اليابان – جدد الياباني الدولي السابق كازويوشي ميورا الذي سيبلغ الثالثة والخمسين الشهر المقبل، عقده مع نادي يوكوهاما أف سي، معززا رقمه القياسي كأكبر لاعب كرة قدم في العالم.

وسيستهل اللاعب الشهير بـ”الملك كازو” موسمه الاحترافي الخامس والثلاثين، بحسبما أعلن ناديه.

وقال ميورا الذي يدافع عن ألوان يوكوهاما أف سي منذ عام 2005 أنه لن يعتزل قبل بلوغ الستين من عمره.

وخاض ثلاث مباريات الموسم الماضي مع ناديه دون أن يدرك الشباك، وقد صعد معه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وفي بيان قصير، قال إنه يركز على الاستمتاع بكرة القدم ومساعدة فريقه على البقاء في دوري النخبة: “سأقوم بكل ما في وسعي للمساهمة بفوز الفريق”.

وأصبح ميورا في 2017 أكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية وأكبر لاعب كرة قدم، محطما رقمي النجم الانجليزي السابق ستانلي ماثيوز.

وغادر ميورا اليابان إلى البرازيل في 1982 حيث وقع عقدا مع سانتوس، واستهل مسيرته الدولية في 1990 مساهما في بلوغ اليابان أول مونديال لها في 1998، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة النهائيات برغم من تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية.

وكان أحد أبرز النجوم عند إطلاق دوري المحترفين في اليابان عام 1993 قبل انتقاله إلى جنوى الإيطالي في الموسم التالي.

المصدر: “أ ف ب”