إسبانيا – حقق نادي برشلونة الإسباني رقما قياسيا جديدا على رأس لائحة الأندية الأغنى في العالم التي أعلنتها شركة “ديلويت” المتخصصة في المحاسبة، بحسب الإيرادات المحققة في موسم 2018-2019.

وللمرة الأولى، حقق برشلونة أكثر من 840 مليون يورو من الإيرادات، أي أكثر بـ83 مليون يورو من غريمه المحلي ريال مدريد ضمن الفترة عينها.

وحل الملكي ثانيا بنحو 757 مليون يورو، ليتبادل مع النادي الكاتالوني الصدارة بحسب الترتيب الأخير الصادر في يناير 2019.

واحتفظ مانشستر يونايتد الانجليزي بالمركز الثالث بنحو 711 مليون يورو، وأشارت “ديلويت” أن “الشياطين الحمر” مهددون بخسارة هذا الترتيب في الموسم المقبل لحساب جارهم اللدود مانشستر سيتي، بطل الدوري “البريميرليغ” في آخر موسمين، أو ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وشرحت “ديلويت” أن سياسة تدويل التسويق والأنشطة المرتبطة بمنح التراخيص، سمحت للنادي الكاتالوني في الاعتماد بدرجة أقل على السوق المتقلبة لإعادة توزيع حقوق النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة كبيرة لعائداته التجارية.

كما جلبت العمليات التجارية التي قام بها النادي 383,5 مليون يورو، أي أكثر من كامل إيرادات بوروسيا دورتموند الألماني، النادي الذي حل في المركز 12 في الترتيب.

وتوقعت “ديلويت” أن برشلونة الذي أعلن ارتفاع إجمالي رقم أعماله لموسم 2018-2019، قد يصل عمليا إلى إيرادات بقيمة 900 مليون يورو العام المقبل، ما يسمح له بالتربع على رأس اللائحة لسنة إضافية.

ورغم أن الصدارة لناديين من إسبانيا، إلا أن الأندية الإنجليزية كانت الأكثر تواجدا بين العشرين الأوائل. ويعتمد التصنيف على النتائج المالية لأكبر الأندية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وفي ما يلي ترتيب العشرين الأوائل:

1- برشلونة الإسباني 840,8 مليون يورو.

2- ريال مدريد الإسباني 757,3

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي 711,5

4- بايرن ميونيخ الألماني 660,1

5- باريس سان جيرمان الفرنسي 635,9

6- مانشستر سيتي الإنجليزي 610,6

7- ليفربول الإنجليزي 604,7

8- توتنهام الإنجليزي 521,1

9- تشيلسي الإنجليزي 513,1

10- يوفنتوس الإيطالي 459,7

11- أرسنال الإنجليزي 445,6

12- بوروسيا دورتموند الألماني 377,1

13- أتلتيكو مدريد الإسباني 367,6

14- إنتر الإيطالي 364,6

15- شالكه الألماني 324،8

16- روما الإيطالي 231,0

17- ليون الفرنسي 220,8

18- وست هام الإنجليزي 216,4

19- ايفرتون الإنجليزي 213

20- نابولي الإيطالي 207,4

المصدر:” أ ف ب”