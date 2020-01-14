المكسيك – تم إدخال رجل إلى المستشفى جراء تناوله لمنشط جنسي يستخدم لتحفيز الثيران على التزاوج في المكسيك.

وأجريت للرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، عملية جراحية عاجلة في المستشفى التخصصي 270 في مدينة رينوسا الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد فحص حالته غير الطبيعية المستمرة منذ ثلاثة أيام.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الرجل تناول المنشطات الجنسية للثيران، عندما كان يخطط لعلاقة حميمية مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

وقال الأطباء: “لقد أخذ منشطا جنسيا اشتراه في فيراكروز، يستخدمه عادة المزارعون في تلك المنطقة لتنشيط الثيران للتلقيح”.

المصدر: “ديلي ميل”