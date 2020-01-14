الصين – تراجعت مبيعات السيارات في السوق الصينية، بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي في العام 2019، مدفوعا بتراجع الطلب على المركبات في الأسواق المحلية.

وقالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، الثلاثاء، إن مبيعات السيارات في الصين واصلت هبوطها في 2019 امتدادا للعام السابق له، في سوق تعتبر الأكبر على مستوى العالم.

وذكرت الجمعية أن التجار باعوا في السوق الصينية 25.77 مليون سيارة خلال 2019، بانخفاض 8.2 بالمئة مقارنة مع هبوط نسبته 2.8 بالمئة في 2018 مقارنة مع 2017.

وأرجعت هبوط مبيعات السيارات داخل السوق الصينية إلى الآثار السلبية لتوترات التجارة مع الولايات المتحدة، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وتشديد معايير انبعاثات الكربون.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، الثلاثاء، أن تراجعا طرأ على مبيعات سيارات الركاب بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.44 مليون وحدة؛ في حين انخفضت مبيعات سيارات الركاب الجديدة بنسبة 4 بالمئة إلى 1.2 مليون وحدة.

وذكرت أنه وبعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر انتهت في 25 يونيو/ حزيران 2019، توقفت الحكومات المحلية عن دعم مشتريات سيارات الطاقة الجديدة، بخلاف حافلات الطاقة الجديدة ومركبات خلايا الوقود، ما أدى إلى انخفاض حاد في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في النصف الثاني 2019.

وفي 2020، ستبقى سياسة الدعم لقطاع سيارات الطاقة الجديدة مستقرة إلى حد كبير؛ حسبما أوردت “شينخوا” نقلا عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أنه لن يكون هناك تراجع كبير في الدعم.

الأناضول