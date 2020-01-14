إسبانيا – أجريت اليوم قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، والذي شهد تواجد أندية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، بعد إعفائها من الدور السابق لمشاركتها في كأس السوبر الإسباني.

وضمت القرعة 18 فريقا من دوري الدرجة الأولى، و6 من الدرجة الثانية، و8 فرق من الدرجة الثالثة، وستقام هذه الجولة من البطولة بمباراة واحدة فقط.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

إيبيزا – برشلونة

أونيونيستا – ريال مدريد

كولتورال – أتلتيكو مدريد

لوغرونيس – فالنسيا

إشبيلية – ليفانتي

ريال سوسيداد – إسبانيول

جيرونا – فياريال

رايو فاليكانو – ريال بيتيس

تينيريفي – بلد الوليد

ريكرياتيفو – أوساسونا

ريال سرقسطة – ريال مايوركا

إلتشي – أتلتيك بلباو

وستقام المباريات أيام 21 و22 و23 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات