انجلترا – أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران، مشيرا إلى أن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني “ليس من فعلنا”.

وحض جونسون على تهدئة التوتر في المنطقة، وقال: “لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران”.

وفي شأن الاتفاق النووي الإيراني، قال رئيس وزراء بريطانيا إنه لا بد من منع إيران من حيازة سلاح نووي، معتبرا أنه إذا “تخلينا عن الاتفاق النووي فسنحتاج لبديل”، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبدال الاتفاق النووي الإيراني باتفاق جديد.

وقال “إذا كنا سنتخلص من الاتفاق النووي مع إيران، فلنستبدله بـ”صفقة ترامب”، وسيكون ذلك وسيلة رائعة للمضي قدما”.

المصدر: رويترز