ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز إن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بمغادرته موسكو دون توقيع المذكرة أثبت بما لا يدع مجالا للشك ما كان يردده دائما من أنه رجل دموي وعميل تحركه دول أخرى، حسب زعمه.

دبرز وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أضاف:” أن حفتر مرتهن بالكامل لدول أخرى، وبعدم توقيعه على المذكرة فإنها ستؤثر سلبا على المباحثات” حسب زعمه.

يشار إلى أن وفد القيادة العامة قد غادر يوم أمس موسكو دون التوقيع على الاتفاق على وقف اطلاق النار جنوب طرابلس بسبب سعي وفد الوفاق شرعنه اتفاقياته مع تركيا، باستغلال توقيع المستشار صالح والمشير حفتر على المبادرة التركية الروسية .