ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية في ليبيا وهذا المشروع في طريقه للفشل.

عبد العال وخلال حواره في برنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “أون إي” وفقاً لما أورته قناة “روسيا اليوم” قال :”مصر هي الدولة الوحيدة التي أفشلت المشروع الإخواني ومشروع تقسيم المنطقة والقاهرة أصبحت عصية على تمرير أي مشروعات من خلالها ولذلك لجأت القوى الإرهابية إلى المفاصل الضعيفة في المنطقة وخاصة ليبيا بعد انهيار نظامها في أعقاب 2011 بإرسال المرتزقة والإرهابيين لإعادة استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا”.

وأضاف :”أن هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية في ليبيا وهذا المشروع في طريقه للفشل واتضح أمره وأهدافه الخبيثة”.

رئيس البرلمان المصري أوضح أن الشعب المصري بكل فئاته متضامن مع الشعب الليبي في معركته وتحرير أرضه من الإرهاب لتعود ليبيا بما تشكله هذه الدولة من عمق استراتيجي للأمن القومي المصري.