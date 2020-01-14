إسبانيا – وجه إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، رسالة وداع عقب انتهاء مشواره مع النادي الكتالوني بعد إقالته من تدريب الفريق، أمس الاثنين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني رسالة فالفيردي، التي جاء فيها: “انتهى دوري كمدرب لبرشلونة، عشت لحظات سعيدة للغاية مع الفريق، احتفلت فيها بالانتصارات والألقاب، لكني أيضا عشت أوقاتا صعبة، لكن قبل أي شيء، أود أن أبرز مدى الحب والتقدير الذي شعرت به من المشجعين خلال هذه المرحلة”.

وأضاف: “أود أن أشكر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، ومجلس الإدارة على الفرصة التي قدموها لي لقيادة هذا الفريق وثقتهم بي طوال هذا الوقت”.

وتابع: “أود أيضا أن أشكر جميع الأشخاص الذين رافقوني في النادي خلال موسمين ونصف، خاصة أولئك الذين يعملون في الفريق الأول، الذين شاركت معهم العديد من اللحظات، سواء في التدريبات أو السفر”.

وواصل: “أود أيضا أن أشكر اللاعبين على كل العمل والجهد الذي سمح لنا بالاحتفال بأربعة ألقاب معا”.

وختم بالقول: “من الآن فصاعدا، أتمنى لكم كل التوفيق، وكذلك المدير الفني الجديد، كيكي سيتين.. يحيا برشلونة، تحيا كتالونيا”.

يذكر أن فالفيردي أشرف على تدريب برشلونة منذ العام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كما فاز معه بكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

المصدر: وكالات