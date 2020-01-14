روسيا – كشفت وزارة المالية الروسية عن ارتفاع احتياطي صندوق الرفاه الوطني خلال العام الماضي بواقع 67.5 مليار دولار، بحسب ما نقله موقع “فيستي” الاقتصادي.

وذكرت الوزارة أن احتياطي الصندوق ارتفع خلال 2019 من 58.1 مليار دولار إلى 125.6 مليار دولار.

وصندوق الرفاه الوطني ليس احتياطيات روسيا الدولية، وهو صندوق سيادي تستخدمه موسكو لمراكمة الأموال فيه في زمن ازدهار أسعار النفط لتستخدمها فيما بعد خلال الأزمات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغط على الميزانية ودعم الإنفاق المالي.

يشار إلى أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت في 1 ديسمبر 2019 نحو 542.029 مليار دولار، منها 106 مليارات دولار عبارة عن ذهب.

المصدر: “فيستي”