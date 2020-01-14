أبوظبي – صعدت البورصات العربية بنحو جماعي في نهاية تداولات الثلاثاء، مستمدة الدعم من الصعود القوي في أسواق النفط العالمية، وهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحلول الساعة (12:24 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.22 بالمئة أو 78 سنتاً إلى 64.98 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 1 بالمئة أو 58 سنتاً إلى 58.66 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود المؤشر الأول بنسبة 1.91 بالمئة إلى 7061 نقطة، فيما صعدت السوق الرئيسة بنحو 0.9 بالمئة إلى 4889 نقطة، بينما زاد المؤشر العام بنسبة 1.65 بالمئة إلى 6333 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1.17 بالمئة إلى 1620 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 3.08 بالمئة و”الومنيوم البحرين” بنسبة 1.2 بالمئة و”البحرين الوطني” بنسبة 0.28 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.07 بالمئة إلى 5168 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الدار” بنحو 3.7 بالمئة و”أدنوك” بنسبة 1.67 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 1.43 بالمئة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بنسبة 0.98 بالمئة إلى 2802 نقطة، مع ارتفاع أسهم “داماك” بنسبة 2.81 بالمئة و”إعمار العقارية” بنحو 2.69 بالمئة.

وصعدت بورصة قطر بنسبة 0.65 بالمئة إلى 10636 نقطة، مدعومة بمكاسب أسهم “مسيعيد” بنسبة 1.73 بالمئة و”صناعات” بنحو 0.77 بالمئة و”قطر الوطني” بنسبة 0.24 بالمئة.

ونمت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.42 بالمئة إلى 13756 نقطة، مع استمرار مشتريات المؤسسات المحلية.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 8474 نقطة، مدعومة بمكاسب أسهم كبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1829 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأهلي” بنسبة 1.07 بالمئة و”البنك الإسلامي الأردني” بنحو 0.7 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.29 بالمئة.

وكانت بورصة مسقط في عطلة رسمية لليوم الثالث على التوالي، حدادا على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، على أن تعاود الدوام غدا الأربعاء.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.91 بالمئة إلى 7061 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.17 بالمئة إلى 1620 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.07 بالمئة إلى 5168 نقطة.

دبي: بنسبة 0.98 بالمئة إلى 2802 نقطة.

قطر: بنسبة 0.65 بالمئة إلى 10636 نقطة.

مصر: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 13756 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.4 بالمئة إلى 8474 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1829 نقطة.

الأناضول