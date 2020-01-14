ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس اليوم الثلاثاء أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حقتر) قد أنهى مشروعه برفضه التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو وقد خسر حليفا يمكنه أن يغير الموازين السياسية والعسكرية لصالح حكومة الوفاق.

كرموس وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال إن الدبلوماسية التركية نجحت في إدخال روسيا في الأزمة الليبية بشكل مباشر وصريح وبمباركة أمريكية، مبينًا أن هذه الدبلوماسية أحرجت روسيا بموقف حفتر الرافض لوقف إطلاق النار، وفق قوله.

وأكد كرموس أن مؤتمر برلين إن لم يؤجَّل فلن يحقق أي حل الأزمة لأن عدم موافقة حفتر على وقف إطلاق النار يعيدنا إلى طريق مسدود أمام أي حل سياسي،على حد تعبيره.