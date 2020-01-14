الولايات المتحدة – حددت دراسة أجراها المكتب القومي للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة العمر “غير السعيد” في البلدان النامية.

ويفيد موقع المكتب، بأن الباحث ديفيد بلانتشفلاور رسم سعادة سكان 132 بلدا في العالم بمنحنى على شكل حرف (U)، أدنى نقطة فيه هي العمر “غير السعيد” (العمر الأكثر تعاسة). وقد اتضح أنه لكل دولة يظهر ذلك في متوسط العمر، دون النظر إلى مستوى الدخل وطول العمر.

شملت هذه الدراسة 95 دولة من ضمنها روسيا والصين والبرازيل وإسرائيل وكوريا الجنوبية، وتبين أن العمر “الأكثر تعاسة” في كل دولة من الدول التي شملتها هذه الدراسة يعادل 48.2 سنة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط العمر “الأكثر تعاسة” في 37 بلدا من ضمنها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وسويسرا والنرويج واليابان، يعادل 47.2 سنة.

المصدر: نوفوستي