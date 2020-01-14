ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء على أن حكومته لن ترسل جنوداً إيطاليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا إن لم يكن ذلك في ظروف آمنة وفي سياق سياسي واضح للغاية.

كونتي وفي تصريحات للصحفيين رداً على سؤال حول التزام إيطالي محتمل بعمليات مراقبة السلام في ليبيا بحسب وكالة ” آكي” الإيطالية قال:” نحن لا نستبعد على الإطلاق هذه الفرضية سنتحدث عن ذلك في برلين”.

وجدد رئيس الوزراء الايطالي :”إذا نجحنا في إعطاء عنوان سياسي لهذه الأزمة فإن إيطاليا مستعدة بالتأكيد للقيام بذلك ولكن علينا أيضا توفير كل الظروف حتى تلك المتعلقة بالأمن مسؤوليتي كرئيس للحكومة يتعين علي ومع البرلمان ضمان أمن القوات الإيطالية”.