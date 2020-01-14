ليبيا – قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونيي إن الليبيين سيجدون دائمًا حليفًا في إيطاليا إذا كانوا ينشدون مستقبلًا من الرخاء والرفاهية ويريدون الانفتاح على حياة ديمقراطية كاملة.

كونتي وخلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين قال:”أناشد جميع الليبيين أنكم تقررون مستقبلكم في كل سلوك تتخذونه في كل يوم”.

وحذر كونتي من أن وقف إطلاق النار يمكن أن يكون إجراءً محفوفًا بالمخاطر إن لم يكن مدرجاً ضمن جهود المجتمع الدولي لضمان الاستقرار في ليبيا،مضيفاً:” ولهذا السبب تشاطرنا الرأي بشأن أهمية تسريع عملية برلين”.