ليبيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن المتطرفين ينتقلون من سوريا إلى ليبيا، مضيفاً بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر قد غادر موسكو دون توقيع الإتفاق وأنهم سيواصلون المساعي لوقف إطلاق النار.

لافروف قال فى مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع نظيره السريلانكي دينيش جوناديفاردن بحسب وكالة سبوتنك الروسية للأنباء :” حوالي 90 ٪ من أراضي الجمهورية العربية السورية خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وما تبقى هي بؤر للنشاط الإرهابي، في المقام الأول إدلب، حيث يفقد المتطرفون مواقعهم تدريجيا، لكن لسوء الحظ، يتحدثون مجددا عن علاقة بين سوريا وليبيا، فهم يتجهون إلى هناك ليواصلوا إثارة المشاكل في هذا البلد”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي بأن ليبيا لا توجد بها دولة في الوقت الحالي، وأن الشعب الليبي سيخسر كثيرا إذا تكرر السيناريو السوري، معرباً عن أسفه لعدم وجود دولة في ليبيا حسب تعبيره.

وأشار إلى أن حلف الناتو قد قام في الـ 2011 بتدمير الدولة الليبية، مبيناً بأنهم لايزالون يعانون من هذه المغامرة التي وصفها بـ”غير القانونية” حتى الآن.