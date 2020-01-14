بيروت – بيّنت دراسة أعدتها مصلحة الأبحاث والدراسات في مديرية الطيران المدني بمطار بيروت الدولي، أن المطار سجل تراجعا بحركة المسافرين والاستيراد والتصدير خلال ديسمبر/ كانون أول 2019.

وأظهرت الدراسة التي نشرت على وكالة الأنباء الرسمية، تراجعا ملحوظا على صعيد حركة المسافرين من وإلى المطار؛ والاستيراد والتصدير وحركة البريد الجوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من ذات الشهر، وألقت بظلال سلبية على قطاعات مالية ومصرفية وإنتاجية واستهلاكية.

وتراجعت حركة المسافرين الوافدين إلى لبنان بنسبة 21.1 بالمئة خلال ديسمبر الماضي إلى 267 ألف مسافر، نزولا من 338.3 ألف مسافر الفترة المقابلة من 2018.

كذلك، تراجعت حركة المسافرين المغادرين بنسبة 17.4 بالمئة إلى 239.1 ألف مسافر في ديسمبر الفائت، نزولا من 289.6 ألفا على أساس سنوي؛ بينما تراجع إجمالي الوافدين والمغادرين بنسبة 19.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 506.14 ألفا.

وعلى صعيد حركتي الاستيراد والتصدير، سجل الاستيراد الشهر الماضي 3118 طنا، نزولا من 5272 طنا في الفترة المقابلة من 2018 بتراجع 40.9 بالمئة.

كما تراجعت كميات الصادرات إلى 2653 طنا في ديسمبر الفائت، هبوطا من 2879 طنا في الفترة المقابلة من 2018، بهبوط نسبته 7.9 بالمئة.

وبحسب الدراسة، انسحب التراجع على حركة البريد الجوي، بنسبة 16.9 في المئة عن العام الماضي.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن، رفضا بين قبل المحتجين.