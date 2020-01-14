انجلترا – ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد عقد محادثات مع سبورتنج لشبونة، بشأن انتقال لاعب الوسط برونو فرنانديز، لكن الناديين لم يتوصلا بعد لاتفاق حول القيمة المالية.

ويتطلع يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، إلى تدعيم خط وسطه في الفترة المتبقية من الموسم، مع استمرار تعافي بول بوجبا أغلى لاعب في تاريخ النادي من جراحة في الكاحل ومعاناة سكوت مكتوميناي من إصابة في الركبة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن سبورتنج يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني (77.97 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن فرنانديز (25 عاما).

بينما قالت سكاي سبورتس إن الصفقة قد تتضمن انتقال ماركوس روخو مدافع يونايتد للنادي البرتغالي، مع مبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه.

وأحرز فرنانديز هدفين في فوز سبورتنج 3-1 على فيتوريا سيتوبال يوم السبت، ولم يكن مدربه سيلاس متأكدا إن كان لاعب منتخب البرتغال سيكون متاحا لمواجهة بنفيكا يوم 17 يناير/ كانون الثاني.

ونقلت سكاي سبورتس عن سيلاس قوله “لا أضمن أي من هذه الأشياء لأنني لا أعرف، برونو لاعب كبير وكل اللاعبين مثله يمتلكون فرصة كبيرة في الانتقال”.

وأضاف “لا أريد التفكير في الأمر، لكني سأفكر في بدائل في حالة رحيل برونو، أتمنى ألا يحدث ذلك، لكن علينا أن نبدأ التفكير في ذلك”.

المصـدر : كـووورة