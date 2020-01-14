ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إعلان موعد مؤتمر برلين في الـ19 من شهر يناير الجاري الذي سيجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الأزمة الليبية هو خبر سار ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الاتجاه الذي تمنته إيطاليا.

مايو وفي تعليق نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الثلاثاء وفقاً لما أوردته وكالة “آكي”الإيطالية ذكر :”في الأيام الأخيرة طلبنا بإصرار وعلى كل طاولة حوار أن يتم تحديد الموعد في أقرب وقت ممكن قبل أن يفوت الأوان لإمكانية تدارك الوضع على الساحة”.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية:” لقد تم تعيين هذا التاريخ وبارتياح كبير نشكر ألمانيا وجميع الشركاء الأوروبيين وكذلك البلدان الأخرى التي سهلت هذه العملية التي أبقت إيطاليا في إطارها اتصالاً دائماً مع أولئك الذين يحرصون على مصير منطقة المتوسط​​”.

مايو إختتم بالدعوة إلى وجوب العمل على ضمان وقف دائم لإطلاق النار،مضيفاً:” فإن إحلال الأمن في ليبيا يعني ضمان أمن إيطاليا وأوروبا بأسرها”.