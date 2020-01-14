ليبيا – قال الرئيس التنفيذي الفخري للمجلس الأطلسي الأميركي مستشار الأمن القومي في عهد أوباما الجنرال جيمس جونز إن ليبيا أصبحت مشكلة دولية يجب حلها سريعاً،معرباً عن اعتقاده بأن ما حدث من إزالة القذافي من الحكم من دون التفكير فيما سيحدث بعد ذلك كان خطأ كبيراً.

الجنرال جونز وفي تصريح لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء قال:”أعتقد أن التاريخ سيكشف ذلك، وعلى الولايات المتحدة إعادة الأمن وتعافي الاقتصاد حتى تعود ليبيا إلى المجتمع الدولي”.

وتابع:”الاتحاد الأوروبي يريد أن يلعب دوراً وهذا يعتمد على ما يريده وقد يكون دوراً اقتصادياً تدريبياً أو دوراً استشاريا”،مؤكداً أنه من المهم جداً أن تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالمنطقة وأصدقائها وحلفائها رغم وجود بعض الشكوك حول الدور الأميركي حيث يوجد بعض الحديث عن استقلال الولايات المتحدة في الطاقة بما يشير إلى أن أنها ستترك المنطقة لكن هذا ليس صحيحاً.