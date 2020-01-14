ليبيا – كشف مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة بوقت مبكر اليوم الثلاثاء على أسباب عدم توقيع وفدهم على إتفاق موسكو ، مبيناً بأن أهم هذه الأسباب نية تركيا إستغلاله بفرض نفسها من خلال التوقيع كطرف في ليبيا بما يشرعن مذكرتي التفاهم الموقعة مع الرئاسي وشرعنة مجلس النواب الموازي في طرابلس كجسم جديد ينازع البرلمان الشرعي وتفتيت الصف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة.

المصدر أكد في تصريح خاص لصحيفة المرصد على أن المشير خليفة حفتر والوفد المرافق له قد غادروا فعلا موسكو بوقت سابق من ليلة الاثنين ولن يكون هناك توقيع على أي وثيقة على حساب ” تضحيات الأبطال ” وطموحات الليبيين في الخلاص من الميليشيات، مضيفاً بأن وفد القيادة العامة لن يقبل التوقيع على شيء يمنع الجيش من ممارسة واجباته في حصر السلاح وضبط النظام العام في البلاد.

وبشأن موقفهم من أي مبادرة لوقف إطلاق النار قال :” نحن منفتحون على أي مبادرة تحقن الدم يكون أساسها القضاء على الإرهاب وحل المليشيات والعودة لشرعية الشعب في إطار ليبي – ليبي، كاشفاً على أن رغبتهم اصطدمت في موسكو بأجندة المصالح السياسية والاقتصادية التركية الخاصة على طاولة التفاوض مقابل قبول الرئاسي والمشري بوقف إطلاق النار في خطوط القتال الحالية لصالح مصالح تركيا في ليبيا والمنطقة وليس لأجل الليبيين .